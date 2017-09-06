Боремся с астмой

Для успешной борьбы с астмой рекомендуется стать вегетарианцем. Известны случаи, когда состояние больных улучшилось при пользовании сырой вегетарианской пищей.

Астматикам рекомендуется пить сырые овощные соки. При внезапном (большей частью ночью) приступе глотать ячменный кофе с кусками льда, нюхать нашатырный спирт, к икрам прикладывать горчичники, тело растирать щетками. В комнате больного воздух всегда должен быть свежим, не позволять в комнате курить, а если накурено и нельзя открыть окно, то следует очень близко к изголовью кровати больного, поставить блюдце, наполненное нашатырным спиртом.

Рецепт сбора для настоя трав: 1 стакан воды, 1/2 стакана лопуха майского, 1/2 стакана осинового листа, 1 чайная ложка пихты свежей (иголки) смешать, добавить 1/2 чайной ложки соды, выдержать 5-6 дней в темном месте, пить по 1 столовой ложке 1 раз в день в неделю утром и перед сном.

1. Багульник — 25 гр.; Крапива жгучая малая — 15 гр. Все мелко нарезать, смешать. Заварить эту смесь на литр кипятка. Настоять укутав 3 часа, процедить. Принимать по половине стакана 5-6 раз вдень. Применяется при бронхиальной астме, простуде, ревматизме, кашле. В народе считают, что после двухнедельного приема этого состава проходит начинающаяся астма. При коклюше детям принимать по чайной ложке 3-5 раз вдень.

2. Эфедра (трава) — 40 гр.; Ромашка аптечная — 200 гр.; Березовые почки — 60 гр.; Багульник (трава) — 200 гр. Все измельчить, хорошо смешать, 2 столовые ложки смеси на 500 гр. Кипятка настоять укутав на 5-6 часов, процедить. Принимать по полстакана 3 раза в день до еды, в теплом виде. Применяется при астматических бронхитах.

3. Почки сосновые — 1 часть; листья подорожника — 1 часть; листья мать-и-мачехи — 1 часть.4 Чайные ложки смеси на стакан холодной воды. Настоять 2 часа. Затем кипятить 5 минут, настоять 15 минут, поцедить. Выпить эту дозу в течение дня в 3 приема. Применяется при бронхиальной астме, коклюше, бронхоэктазии.

4. Чабрец (богородская трава) — 10 гр.; Мать-и-мачеха, листья — 10 гр.; Фиалка трехцветная, трава — 10 гр.; Девясил, корни — 10 гр.; Анис, плоды — 10 гр. Способ приготовления и применения, как в сборе рецепта н. 3.

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