Бронхиты, плевриты, пневмония: лечение народными способами

Перед применение данных рекомендаций обязательно посоветуйтесь с врачом.

1. Мать и мачеха, листья — 5 гр.; Черная бузина, цветы — 5 гр.; Спорыш, трава — 5 гр.

Эту смесь заварить 1 ст. Кипятка. Настоять укутав 1 час, процедить. Пить 3 раза в день при воспалении легких, бронхитах, плевритах, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

2. Почки сосновые — 1 часть; подорожник, листья — 1 часть; мать и мачеха, листья — 1 часть.

4 Чайные ложки смеси настоять 2 часа в стакане холодной воды. Кипятить 5 минут, процедить. Принимать 1 стакан в течение дня за три приема. Применяется при бронхиальной астме, коклюше, бронхоэктазии.

3. Мать и мачеха, листья — 2 части; душица, трава — 1 часть; ромашка аптечная — 2 части.

2 Столовые ложки измельченной смеси на 5оо гр. Крутого кипятка. Настоять укутав 5-6 часов, процедить. Принимать по 1/2 стакана три раза в день перед едой в теплом виде. Применяется при сухом бронхите и при хроническом бронхите.

4. Багульник трава — 4 части; березовые почки — 1 часть; душица трава — 2 части; крапива двудомная, листья — 1 часть.

Все измельчить, хорошо смешать. 2 Столовые ложки смеси на 500 гр. Крутого кипятка. Кипятить 10 мин, настоять укутав 30 мин, процедить. Принимать по 1/3 стакана з раза в день после еды. Применяется при хронических бронхитах.

5. Мать и мачеха, листья — 2 части; березовые листья — 1 часть; ромашка аптечная — 2 части; багульник, трава — 2 части; душица, трава — 1

часть.

Способ приготовления и применения как в рецепте номер 4. Применяется при хронических пневмониях.

6. Эфедра, трава — 40 гр.; Ромашка аптечная — 200 гр.; Березовые почки — 60 гр.; Багульник, трава — 200 гр.

Все измельчить и хорошо смешать. 2 Столовые ложки смеси на 500 гр. Кипятка. Настоять укутав 5 часов, процедить. Применять по 1/2 стакана 3 раза в день перед едой в теплом виде. Применяется при астматических бронхитах.

7. Бальзам: Столетник — 250 гр.; Кагор марочный — 0,5 л.; Мед не засахаренный — 350 гр.

Столетник не поливать 2 недели до срывания листьев. Листья столетника вытереть от пыли (не мыть), мелко порезать, положить в стеклянную банку. Залить кагором и медом. Хорошо смешать. Настоять 9-14 дней в прохладном месте. Затем процедить, отжать. Принимать первые два дня по 1 столовой ложке 3 раза в день, а затем по 1 чайной ложке 3 раза в день. Применяется при всевозможных легочных заболеваниях для укрепления легких.

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