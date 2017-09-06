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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лекарства от рака и ВИЧ могут «вымереть, прежде чем их найдут», заявили ботаники
    Опубликовано: 2017-09-06 09:08:28
    Организация представляет ботанические сады в 120 странах. Список 400 растений, оказавшихся под угрозой вымирания, составляли более 600 экспертов как из самого совета, так и из ведущих университетов.

    Они сошлись на том, что самой большой угрозе подвергаются четыре растения. В первую очередь, это тис, чья кора используется для производства одного из самых распространенных лекарств от рака — паклитаксела, а также кактус Hoodia, считающийся весьма перспективным в создании препаратов для похудения. До половины видов магнолии в мире также под угрозой. Магнолия используется в китайской медицине для лечения рака, старческого слабоумия и болезней сердца. Луговой зимовник, который является естественным средством от подагры и помогает при лейкемии, тоже страдает от чрезмерного сбора, поскольку за ним охотятся не только фармацевты, но и цветоводы.

    Уже выявленные ценные компоненты растений в большинстве случаев воспроизводятся в лабораториях, но быстрое вымирание диких растений может поставить под угрозу будущие открытия. Кроме того, в развивающихся странах 5 миллиардов человек по-прежнему полагаются в основном на традиционную медицину с ее опорой на целебные растения, поясняют ботаники.

    «Утрата лекарственных растений мира, вероятно, не всегда является проблемой первостепенной важности в общественном сознании. — признает автор доклада Белинда Хокинс. — Однако не будет преувеличением сказать, что резкая убыль этих видов, если ее не остановить, сделает шатким положение здравоохранения в мире».

    С ней согласился представитель Ассоциации британской фармацевтической промышленности Ричард Лей. «Природа обеспечила нас многими из наших лекарств. Вызывает беспокойство тот факт, что эти растения оказались под угрозой», — сказал он.

    sportzal.com

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