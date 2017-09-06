Олександр Хижняк переписує історію українського боксу

Представник полтавської школи боксу, лідер збірної України у ваговій категорії до 75 кг Олександр Хижняк зумів показати у 2017 році дійсно вражаючий та без перебільшення історичний для українського боксу результат.

В проміжок часу з березня по вересень поточного року Олександр Хижняк виборов три надважливі перемоги на провідних європейських та світових боксерських стартах. Спочатку Олександр став найкращим боксером Європи у віковій групі до 22 років. Згодом у Харкові Хижняк виборов звання Чемпіона Європи та ще й здобув титул найкращого боксера змагань незалежно від вагових категорій. В підсумку закріпив свої вражаючі здобутки золотою медаллю Чемпіонату світу, який з 25 серпня по 2 вересня проходив у Гамбурзі. Окрім того Міжнародна боксерська Асоціація визнала Олександра Хижняка найкращим боксером світової першості.

«Дійсно, Олександр Хижняк показав історичний для українського боксу результат, який, мені здається, повторити будь-кому буде вкрай важко. Також надзвичайно приємним є той факт, що для українського боксу це перша золота нагорода Чемпіонатів світу після 2011 року де тріумфувала наша «золота» команда, – зазначив президент Федерації боксу України Володимир Продивус. – У свої 22 роки Олександру вдалося здобути таку кількість титулів та медалей, яких на моїй пам’яті не вдавалося отримати ще жодному українському боксеру. Тим паче, що зроблено це було за 6 місяців. Тепер для Олександра та усіх нас буде вкрай важливим зробити все необхідне для його подальшого прогресу. Переконаний, що при правильній роботі ми також зможемо почути Гімн України в честь Олександра Хижняка і на Олімпійських іграх, як це було після фіналів Чемпіонату світу 2017».

Дійсно, такого вагомого результату та світового визнання Олександру Хижняку вдалося досягти у свої 22 РОКИ! Нагадаємо, свій двадцять другий день народження Олександр відсвяткував 3 серпня.

Таким чином за останні шість місяців Олександр здобув 3 Чемпіонські титули, а саме:

Чемпіон Європи до 22 років (Румунія)

Чемпіон Європи з боксу серед чоловіків 2017, найкращий бокс турніру (Харків, Україна)

Чемпіон світу з боксу серед чоловіків, найкращий боксер турніру (Гамбург, Німеччина)