Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак став співголовою у робочій групі з питань клімату Енергетичного співтовариства

При Енергетичному Співтоваристві створено Робочу групу з питань клімату (Climate Action Group). Співголовою цієї групи став Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак та колишній кліматичний Комісар Європейської Комісії Конні Хедегорд. Відповідне рішення одноголосно ухвалили учасники на сьогоднішньому засідання першої робочої групи, яку відбувається у Відні (Австрія).

Це нова політична платформа для регіону, де держави-учасники Співтовариства спільно з ЄС - Європейською Комісією та державами-членами - працюватимуть над виробленням і впровадженням енергетичної та кліматичний політики.

«Для мене велика честь представляти Україну на платформі Енергетичного Співтовариства, яке стає рівною мірою кліматичним. Енергетична політика не має майбутнього без врахування кліматичних викликів та загроз як на міжнародному рівні, так і в Україні. Це шлях модернізації економіки, шлях у чисте майбутнє. Зокрема, для України – це одна з моделей європейської інтеграції, а відповідно - вчасна та важлива ініціатива», - прокоментував Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

Він зазначив, що зараз новостворена робоча група з питань клімату доопрацьовує програму дій на 2017-2019 роки, яка охоплює широке коло кліматичних питань для Енергетичного Співтовариства. Зокрема, йдеться про досягнення цілей енергоефективності та відновлювальних джерел енергії, а також про посилення координації на міжнародних кліматичних переговорах у рамках Енергетичного Співтовариства та вироблення спільних дій для розвитку енергетичного сектору - дружнього до довкілля.

Нагадаємо, 5 вересня у Відні (Австрія) відбувається перше засідання Групи дії з питань клімату Енергетичного Співтовариства, в якому бере участь українська делегація під головуванням Міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака.