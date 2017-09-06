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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Законопроект о ломбардной деятельности приняли в первом чтении
    Опубликовано: 2017-09-06 13:00:46

    Депутаты приняли законопроект N6569 о ломбардной деятельности в первом чтении.

    Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады поддержал принятие в первом чтении законопроекта N6569 о ломбардной деятельности. Об этом сообщает FinClub.

    "Мы поддерживаем этот законопроект, считаем необходимым для рынка ломбардной дятельности и его регулирования. Мы считаем, что в ближайшие 2-3 года этот рынок будет активно развиваться", - заявил глава Нацкомфинуслуг Игорь Пашко.

    Альтернативный законопроект N1800 депутаты провалили. Они не смогли направить его ни на повторное второе чтение, ни на доработку в комитет, решив, что 6569 лучше защитит права граждан.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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