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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Зелёный чай эффективен против СПИДа
    Опубликовано: 2017-09-05 19:44:24

    Японские исследователи обнаружили, что компоненты, содержащиеся в зелёном чае, могут способствовать профилактике СПИДа и даже останавливать распространение ВИЧ в организме человека, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В ходе лабораторных испытаний учёные узнали, что молекула под названием EGCG (epigallocatechin gallate) взаимодействует с рецепторами CD4, тем самым, блокируя «проёмы», через которые вирус проникает в клетки. Исследователи пока не могут объяснить, как работает EGCG, поэтому продолжают работу, итогом которой может быть создание специального препарата.

    Учёные подчёркивают, что чай сам по себе не может предотвратить заражение СПИДом — необходим концентрат его компонентов. О пользе чая, как и о положительном воздействии красного вина, в последнее время много говорят. Ранее сообщалось, что питьё чая повышает иммунитет, укрепляет кости, а «сердечников» спасает от смерти

    medicus.ru

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