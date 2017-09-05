Зелёный чай эффективен против СПИДа

Японские исследователи обнаружили, что компоненты, содержащиеся в зелёном чае, могут способствовать профилактике СПИДа и даже останавливать распространение ВИЧ в организме человека, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В ходе лабораторных испытаний учёные узнали, что молекула под названием EGCG (epigallocatechin gallate) взаимодействует с рецепторами CD4, тем самым, блокируя «проёмы», через которые вирус проникает в клетки. Исследователи пока не могут объяснить, как работает EGCG, поэтому продолжают работу, итогом которой может быть создание специального препарата.

Учёные подчёркивают, что чай сам по себе не может предотвратить заражение СПИДом — необходим концентрат его компонентов. О пользе чая, как и о положительном воздействии красного вина, в последнее время много говорят. Ранее сообщалось, что питьё чая повышает иммунитет, укрепляет кости, а «сердечников» спасает от смерти

medicus.ru