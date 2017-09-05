Прислушивайтесь к телу

Беда в том, что многие женщины просто не умеют испытывать оргазм. Их партнеры могут быть профессионалами в интимных вопросах, могут угождать до потери сознания — все равно ничего не получается. Потому что оргазм идет не от эрогенных зон, а от головы.

Точнее – проблемы возникают от неумения прислушиваться к собственным ощущениям и адекватно оценивать их. Ведь в то время, когда ее ласкают, женщина может думать… о том, как она в данный момент выглядит. Или, наоборот, задастся целью испытать максимальное удовольствие и в поисках «вулкана страстей» пропустит ровное, тихое счастье от интимного контакта, от ласк, поцелуев… И потом, умение испытывать сексуальное удовольствие не приходит само по себе, просто так. Как женщине определить, что она подходит к пику удовлетворения, если она не знает внутренних признаков этого состояния, ощущений, которые предшествуют ее собственной сексуальной разрядке? Научитесь прислушиваться к себе.

Изучайте собственное тело, собственные интимные реакции. О том, что лучшая школа женского (да и не только женского) оргазма — мастурбация, упоминалось уже не раз. (Разумеется, речь не идет о вытеснении реальной интимной жизни). И если женщина хоть раз в жизни испытала оргазм при мастурбации — за нее может быть спокоен любой сексолог: она не фригидна от рождения, не лишена способности испытывать наслаждение в постели

medicus.ru