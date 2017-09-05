Рак желудка: что делать Опубликовано: Рак желудка является весьма распространенным заболеванием. Чаще заболевают мужчины старше 40 лет.







Этиология и патогенез



Этиология и патогенез до настоящего времени не выяснены. Неблагоприятное воздействие оказывают грубая, чрезмерно горячая пища, алкоголь, курение табачных изделий. К числу предрасполагающих факторов многие исследователи относят хронический гастрит, язвенную болезнь, полипы желудка. Рак желудка поражает в основном его пилорический и препилорический отделы. Различают экзофитные и эндофитные формы. По гистологическому строению рак делится на железистый, солидный и коллоидный. Метастазы распространяются лимфатическими и кровеносными путями. Рак желудка метастазирует преимущественно в регионарные лимфатические узлы, а также в печень, яичник, прямую кишку.







Клиническая картина



Заболевание начинается, как правило, с появлением «синдрома малых признаков». У больного развиваются слабость, депрессия, снижается аппетит. После приема пищи начинает беспокоить чувство тяжести в области желудка, больной теряет в весе. Данный симптомокомплекс наблюдается у 85 % больных. Позднее клиническая картина дополняется появлением болей и диспепсических явлений. Нередко в этот период становится возможным пальпировать опухоль.







С течением времени боли усиливаются, становятся постоянными. Количество принимаемой одномоментно пищи уменьшается. В дальнейшем на характер болезни существенное влияние начинает оказывать локализация новообразования. Формирование развернутой клинической картины завершается появлением резкого похудания, бледности кожных покровов, падением тургора кожи. Развивается анемия, появляются отеки.







Период опухолевого распада сопровождается повышением температуры. Пальпация живота проводится как в положении лежа, так и в вертикальном положении больного, что заметно расширяет диагностические возможности. Учитывая особенности топографического расположения опухоли желудка, следует помнить, что последняя всегда находится в зоне тимпанического звука желудка. Рентгенологическое исследование обнаруживает характерный признак заболевания — дефект наполнения, а также отсутствие перистальтических движений в пораженной области. Возможно изменение размеров желудка. Весьма ценным диагностическим методом следует признать гастроскопию, позволяющую одновременно с осмотром слизистой оболочки производить прицельную биопсию. Лабораторная диагностика позволяет выявить скрытое кровотечение, анемию, ускоренную СОЭ. В запущенных случаях прогноз заболевания неблагоприятный. Помимо развития желудочного кровотечения, в качестве осложнений возможно развитие прободения стенки желудка или формирование внутрипеченочного абсцесса.



health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

