Кровотечения в послеродовом периоде Опубликовано: Кровотечения в раннем послеродовом периоде





Причиной кровотечений в раннем послеродовом периоде могут быть:



оставленная в матке доля плаценты — в этом случае применяется ручное обследование полости матки и удаление задержавшейся доли;



родовые травмы — в этом случае провести осмотр родовых путей, ушивание разрывов, в некоторых случаях необходим контроль целостности матки;



нарушения свертывания — в этом случае, проводится коррекция нарушений свертывания;



гипотония матки (и как крайний наиболее тяжелый случай — атония матки). В этом случае необходимо повышение сократительной активности матки, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Профилактика состоит в правильном ведении родов и последового периода, предупреждении родового травматизма, выявлении нарушений свертывания и своевременном применении методов коррекции. Для профилактики кровотечения у женщин с нарушением свертывания можно применять гемостатические препараты (дицинон - 12,5% раствор в количестве 2-4 мл или аналогичные препараты). Следует отметить, что может быть несколько причин, приводящих к кровотечению в раннем послеродовом периоде, одна из наиболее распространенных — гипотония.







К гипотонии матки может привести астенизация женщины, гормональные нарушения, аномалии родовых сил (все виды), патология матки (аномалии, миомы, патология рецепторов вследствие перенесенных абортов, воспаления матки), последствия перерастяжения матки (при многоплодии, многоводии, крупном плоде).



В целях профилактики гипотонии проводить профилактику вышеперечисленных состояний либо учитывать их в качестве фактора риска, при прорезывающейся головке необходимо введение сокращающих средств, в особо опасных случаях после родов повторяют введение утеротонических средств, проводят наружный массаж матки.







Диагностика основана на выявлении расслабления матки, дно которой располагается выше уровня пупка, и наличия кровотечения. (При этом нет других видимых причин для возникновения кровотечения.)



При гипотоническом кровотечении выполняются неотложные действия:



наружный массаж матки;



проверка груза и льда;



подготовка к экстренной операции ручного обследования матки;



во время подготовки устанавливают контакт с веной и проводят инфузионную терапию;



вводят внутривенно, внутримышечно утеротонические и гемостатические средства;



в область заднего свода вводят тампон с эфиром (при наличии разрывов влагалища имеется риск эмболии);



выполняют ручное обследование полости матки, массаж матки на кулаке;



в шейку матки вводят сокращающие средства.



При продолжении кровотечения применяют наложение зажимов по Бакшееву, Генкелю—Тикинадзе и Квантилиани, шов по Лосицкой.



health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

