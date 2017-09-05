Переношенная беременность

Перенашиванием считается рождение ребенка после 42 недель при наличии признаков перенашивания у ребенка. Такое перенашивание называется истинным. Иногда у ребенка бывают признаки перенашивания в случае родов до 42 недель, в то время как некоторые дети, родившиеся позже 42 недель, не имеют таких признаков (в этом случае говорят о пролонгированной беременности).







Причины перенашивания изучаются, но в этой проблеме есть много непонятного. Можно говорить о наследственных факторах, когда тенденция к перенашиванию прослеживается у всех женщин в семье. Перенашиванию способствует недостаточная готовность нервной системы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Очень часто это бывает у женщин на фоне переутомления, астенизации, при наличии эмоциональной доминанты. Например, когда женщина очень боится родов и морально к ним не готова, хочет выполнить какие-то важные для нее дела, ждет важного известия и т. п.







Перенашиванием могут страдать женщины с нарушением рецепторов матки, нарушениями на уровне синапсов, при недостаточной концентрации медиаторов (ацетилхолина, серотони-на), т. е. имеет место низкая возбудимость матки и патология проводимости нервного импульса. Это может быть вызвано ранее перенесенными абортами или гормональными и обменными нарушениями. Перенашиванию способствует недостаточный уровень эстрогенов, простагландинов, окситоцина, микроэлементов (например, кальция), витаминов (особенно BJ. Избыток прогестерона тоже приводит к перенашиванию. Этому также способствует плацентарная недостаточность.



Нередко наблюдаются случаи, когда в I и II триместре имеются признаки невынашивания, а затем эта же женщина страдает перенашиванием. Перенашиванию способствует недостаточная физическая активность, в особенности это отмечается у женщин, которые привыкли выполнять лечебно-охранительный режим в период сохранения беременности.





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