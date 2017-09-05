Принципы естественного вскармливания Опубликовано: Основные принципы успешного кормления грудью изложены в Декларации Всемирной организации здравоохранения:



1. Строго придерживаться установленных правил грудного вскармливания и регулярно доводить эти правила до сведения медицинского персонала и родильниц.



2. Обучать медицинский персонал необходимым навыкам для осуществления практики грудного вскармливания.



3. Информировать всех беременных женщин о преимуществах и технике грудного вскармливания.



4. Помогать матерям начинать грудное вскармливание в течение первого получаса после родов.



5. Показывать матерям, как кормить ребенка грудью и как сохранить лактацию, даже если они временно отделены от своих детей.



6. Не давать новорожденным никакой иной пищи или питья, кроме грудного молока, за исключением случаев, обусловленных медицинскими показаниями.



7. Практиковать круглосуточное нахождение матери и новорожденного рядом в одной палате.



8. Поощрять грудное вскармливание по требованию младенца, а не по расписанию.



9. Не давать новорожденным, находящимся на грудном вскармливании, никаких успокаивающих средств и устройств, имитирующих материнскую грудь (соски, пустышки).



10. Поощрять организацию группы поддержки грудного вскармливания и направлять матерей в эти группы после выписки из родильного дома.





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