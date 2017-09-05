В новознайденому архіві УПА — списки репресованих радянською владою українців

Ще один бідон з документами УПА 1949-1951 років знайшли біля Львова. У ньому — списки загиблих повстанців, списки депортованих та арештованих радянськими карально-репресивними органами селян.

Документи пролежали закопані у Янівських лісах біля Львова 66 років. Зараз їх передали в Архів Центру досліджень визвольного руху.

Як розповів директор Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» к.і.н. Руслан Забілий, знахідка містить підпільні інформаційні видання, документи Служби безпеки ОУН та документи організаційної мережі ОУН.

«В молочний алюмінєвий бідон невідомий архівіст-підпільник ретельно підібрав та склав документи, запаковані частково в кілька полотняних мішечків, а решта — в газету. За газетами історики встановили, що документи заархівували в першій половині 1951 р. На пакунках олівцем і чорнилом позначено адресу підпільної пошти. Саме розшифровка цих цифрових позначок дасть можливість встановити, від кого та кому лініями зв’язку передавалися документи», — розповів історик.

Найбільше тут звітів із різних районів Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської, Рівненської та Волинської областей про ситуацію в регіонах, інформаційну роботу, втрати підпілля, детальна й узагальнена інформація про життя селян, створення колгоспної системи, репресивні заходи радянської влади та ін.

Також є багато підпільних видань, зокрема журнал «Чорний Ліс», твори повстанського поета Марка Боєслава, журнали для дітей, юнацтва, офіціозів ОУН («Революціонер-пропагандист», «За волю нації», «На чатах», «Діти України» та ін.). Окремими виданнями представлена публіцистика Осипа Дяківа – «Горнового», Петра Федуна – «Полтави», звернення та заклики до населення які багатотисячними тиражами розповсюджувалися підпільниками.

Також є кілька документів підпільної Служби безпеки, як от інструкції про проведення слідчої роботи, організацію діловодства та кілька десятків протоколів про обставини загибелі повстанців.

Реставратори Архіву ЦДВР кажуть, що документи в хорошому стані, проте нескладної реставрації все ж потребують. Пізніше з ними детально ознайомляться історики, оцифрують та оприлюднять в Електронному архіві визвольного руху avr.org.ua.

На думку істориків, цей комплекс документів дає можливість доволі детально дослідити становище селянства та діяльність підпілля ОУН на завершальному етапі активної збройної боротьби.

Як відомо, документи українського підпілля регулярно знаходять у металевих бідонах у землі. Наприклад, у лютому співробітники СБУ випадково натрапили на схованку із раритетними документами ОУН під час огляду підвалу однієї із закинутих будівель на околицях Теребовлі (Тернопільська область).

Довідка:

Архів Центру досліджень визвольного руху — це унікальний архів документальних, усних, речових, фото- та відеосвідчень про визвольну боротьбу ОУН та УПА, діяльність репресивних структур на території України, дисидентський рух та масовий демократичний рух кінця 1980-х — початку 1990-х.

Електронний архів визвольного руху avr.org.ua є сервісом відкритого он-лайн доступу до повнотекстових копій архівних матеріалів. Проект реалізовується спільно Центром досліджень визвольного руху, Львівським національним університетом імені Івана Франка та Національним музеє «Тюрма на Лонцького» за участі Архіву СБУ, Українського інституту національної пам’яті та Національного університету «Києво-Могилянська академія». Сьогодні в Е-архіві доступні копії 24010 документів. Місія проекту — робити минуле доступним.



Прес-центр Центру досліджень визвольного руху