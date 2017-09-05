Raker.ua расскажет, где купить живых раков

Раки — популярная закуска к пенному пиву. Мало кто отказался бы от удовольствия полакомиться этим деликатесом, только вот где поймать живых раков?

Сегодня найти подходящий, чистый водоем или речку, где обитают эти животные, не так просто. Естественно, никто не хочет рисковать своим здоровьем, поэтому ищет проверенных поставщиков, которые сделают это за них.

Если вы хотите приготовить раки под пиво или испробовать на деле изысканные мировые рецепты, тогда стоит заказать доставку живых раков на дом. Только так вы можете быть на 100% уверены в их качестве. А главное — вам не придется никуда ехать, покупать необходимый инвентарь для ловли раков и, соответственно, нырять за ними.

Все что вам потребуется — это доступ в интернет и несколько минут на оформление заказа. Теперь у всех есть возможность заказать даже готовые блюда через интернет или мобильное приложение, и для этого не придется даже выходить из дома.

Как заказать раков?

Раки в Киеве можно заказать на сайте http://raker.ua в интернет-магазине Raker Store. Также компания предоставляет свои услуги по доставке продукции в Днепр и его окрестности. В ассортименте есть множество разных предложений, которые обязательно понравятся клиентам. Так, в этой компании представлены:

• живые раки только из чистых водоемов Украины;

• приготовленные раки по разным рецептам, которые придутся по вкусу гурманам;

• угощения из разнообразных морепродуктов;

• салаты, бургеры и закуски под пиво;

• свежеприготовленные блюда.

К сожалению, не все понимают, как можно насытиться раками: ведь в них почти нечего есть. Все очень просто: при правильной рецептуре, а также с добавлениями овощных миксов и соусов в конечном итоге получится замечательное, а главное сытное блюдо. В компании можно заказать живые раки любого размера. К примеру, под пиво выбирают мелких животных, по типу «лучше три, но маленьких, чем один, но большой». Их легко чистить и можно не беспокоиться о правильности разделывания панциря, использования определенных столовых приборов и т. д. Для приготовления изысканных блюд лучше заказывать раков самых больших размеров. Тогда и блюда получатся невероятно сытными, и никто не останется голодным.

Раки — это не только вкусная закуска под пиво, это уникальный продукт из которого можно приготовить множество блюд, которые к тому же очень полезны для здоровья человека.