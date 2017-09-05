Дымососы — решение для котлов, каминов и печей

Такие приспособления как дымососы используют для удаления дымовых газов. Они отвечают за создание принудительной тяги, необходимой для устранения продуктов сжигания из топки.

Дымососы для твердотопливных котлов

Дымососы это — уже давно не новинка, ведь уже давно тягодутьевые машины используются в промышленных тепловых системах. Оттуда они перекочевали и в наши дома. А все потому что их применение для бытовых твердотопливных котлов имеет ряд преимуществ:

• увеличение КПД котла;

• более точное регулирование температуры теплоносителя;

• компенсация плохой тяги дымохода;

• исключение попадания гари в помещение при открывании топки;

• экономия.

Выделяют два основных типа дымососных установок:

• Проточный дымосос. Имеют большой канал прохода дымовых газов. Рабочее колесо посажено на вал двигателя. Котел может работать с естественной тягой, так как такой дымосос работает без сужения проточного канала. Такие приспособления могут служить и для каминов или пеллетных печей. Бывают такие дымососы и с улиткой для принудительной тяги.

• Дымосос «Улитка». Имеют вентиляторы-улитки. Рабочее колесо посажено на вал ходовой части привода, параметры тяги по сравнению с проточными дымососами, значительно увеличены. Минусом таких агрегатов является потребность в постоянном питании сети, так как при отключении котла от сети дымосос просто не будет работать. Можно устранить и эту проблему, соорудив дымоход с двумя каналами.

Технические особенности

Размещают дымососы на выходе продуктов сгорания. Внешне они напоминают вентилятор, работающий с газами, температура которых может колебаться в пределах от 200 до 400°C. Они помогают котлу функционировать без лишних проблем, поддерживая разрежение в топке на уровне 16-25 Па.

Имея дымосос, можно не опасаться попадания в помещение дыма и сажи и спокойно загружать котел топливом.

Дымососы для каминов и печей

Если вы чувствуете запах гари в доме, где расположен камин или печка, это значит, что вредный для здоровья угарный газ поступает в комнату вместо того, чтоб вытягиваться по трубе и выходить на улицу. Причиной такой проблемы может стать неисправный дымоход или ошибки строителей.

Конечно, можно переделать дымоход, потратив на это уйму нервов, времени и денег. Но лучшим решением будет приобрести специальный дымосос, цена на который будет совсем невысока на сайте https://boilershop.com.ua/kotelnoe-oborudovanie/dymosos/. Благодаря созданию принудительной тяги дымосос решит возникшую проблему без лишних усилий с вашей стороны.