Такие приспособления как дымососы используют для удаления дымовых газов. Они отвечают за создание принудительной тяги, необходимой для устранения продуктов сжигания из топки.
Дымососы для твердотопливных котлов
Дымососы это — уже давно не новинка, ведь уже давно тягодутьевые машины используются в промышленных тепловых системах. Оттуда они перекочевали и в наши дома. А все потому что их применение для бытовых твердотопливных котлов имеет ряд преимуществ:
• увеличение КПД котла;
• более точное регулирование температуры теплоносителя;
• компенсация плохой тяги дымохода;
• исключение попадания гари в помещение при открывании топки;
• экономия.
Выделяют два основных типа дымососных установок:
• Проточный дымосос. Имеют большой канал прохода дымовых газов. Рабочее колесо посажено на вал двигателя. Котел может работать с естественной тягой, так как такой дымосос работает без сужения проточного канала. Такие приспособления могут служить и для каминов или пеллетных печей. Бывают такие дымососы и с улиткой для принудительной тяги.
• Дымосос «Улитка». Имеют вентиляторы-улитки. Рабочее колесо посажено на вал ходовой части привода, параметры тяги по сравнению с проточными дымососами, значительно увеличены. Минусом таких агрегатов является потребность в постоянном питании сети, так как при отключении котла от сети дымосос просто не будет работать. Можно устранить и эту проблему, соорудив дымоход с двумя каналами.
Технические особенности
Размещают дымососы на выходе продуктов сгорания. Внешне они напоминают вентилятор, работающий с газами, температура которых может колебаться в пределах от 200 до 400°C. Они помогают котлу функционировать без лишних проблем, поддерживая разрежение в топке на уровне 16-25 Па.
Имея дымосос, можно не опасаться попадания в помещение дыма и сажи и спокойно загружать котел топливом.
Дымососы для каминов и печей
Если вы чувствуете запах гари в доме, где расположен камин или печка, это значит, что вредный для здоровья угарный газ поступает в комнату вместо того, чтоб вытягиваться по трубе и выходить на улицу. Причиной такой проблемы может стать неисправный дымоход или ошибки строителей.
Конечно, можно переделать дымоход, потратив на это уйму нервов, времени и денег. Но лучшим решением будет приобрести специальный дымосос, цена на который будет совсем невысока на сайте https://boilershop.com.ua/kotelnoe-oborudovanie/dymosos/. Благодаря созданию принудительной тяги дымосос решит возникшую проблему без лишних усилий с вашей стороны.