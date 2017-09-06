Mercedes разрабатывает электрический хэтчбек

Компания Mercedes-Benz недавно опубликовала в Сети тизер своего нового концепта Mercedes-Benz EQ A. Его официальная премьера состоится через неделю во время открытия автосалона Frankfurt Motor Show-2017.

«EQ» означает, что Mercedes-Benz EQ A – это концепт электромобиля. Впервые название «EQ» использовалось немцами в концепте Generation EQ, показанного публике в прошлом году во время Парижского автосалона.

В нынешнем году Mercedes привезет во Франкфурт сразу два электрических концепта. Первый — Mercedes EQ, представляющий собой концепт кроссовера. Второй — Mercedes-Benz EQ A, представляющий собой компактный хэтчбек.

Во всяком случае, на тизере видно, что EQ A – это небольшой электрический хэтчбек. Причем у нас создалось впечатление, что он, в отличие от EQ SUV, уже готов к серийному производству. Фары, решетка радиатора, диффузор и другие элементы выглядят «серийно». Вот только светодиодные лампочки на решетке, судя по всему, будут изменены.

Инф. finance.ua