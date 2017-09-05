Поступления в бюджет Киева за 2017 год превысили 40 млрд грн Опубликовано: Столичными плательщиками в январе - августе 2017 года до бюджетов всех уровней перечислено 40 млрд 809 млн гривен, что на 5,8 млрд гривен или на 17% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС Киева.

"Согласно последним аналитическим данным, в течение восьми месяцев текущего года в Государственный бюджет плательщиками налогов в Киеве перечислено 27 миллиардов 840 миллионов гривен. По сравнению с прошлогодним показателем в госбюджет дополнительно поступили почти 4 миллиарда гривен", – рассказала начальник Главного управления ГФС в г. Киеве Людмила Демченко.

Прирост поступлений в общий фонд госбюджета состоялся по следующим основным налогам: на 1,8 миллиарда гривен (17%) выросли поступления по налогу на добавленную стоимость и составили 12 миллиардов 502 миллиона гривен, на 2 миллиарда 260 миллионов гривен (32%) повысился уровень уплаты налога на доходы физических лиц и составили 9 миллиардов 384 миллиона гривен; на 381 миллион гривен (34%) выросли поступления по уплате военного сбора – 1 миллиард 493 миллиона гривен было перечислено в госбюджет.

В бюджет города Киева за январь-август 2017 года столичными плательщиками было уплачено почти 13 миллиардов гривен, что на 17 % больше чем годом ранее. Столичная казна дополнительно пополнилась на 1,9 миллиардов гривен. В сравнении с прошлым годом произошло увеличение поступлений столичного бюджета по следующим налогам: на 1 миллиард 487 миллионов гривен (33%) повысилась уплата налога с доходов физических лиц и составила 6 миллиардов гривен; поступления единого налога выросли на 703 миллиона гривен (32%) и составили 2 миллиарда 873 миллиона гривен. Уплата налога на имущество увеличилась на 88 миллионов (56 % ) и составила 245 миллионов гривен.

Также, за январь - апрель поступило 17 миллиардов 147 миллионов гривен единого социального взноса. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась почти на 5 миллиардов гривен. Ольга Березюк Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

