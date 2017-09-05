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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Украине могут ввести акциз на российские книги
    Опубликовано: 2017-09-05 16:00:32

    Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики предлагает парламенту ввести акцизные марки на российские книги.

    Об этом сказала председатель Комитета Виктория Сюмар во время заседания Согласительного совета парламента в понедельник, сообщает Укринформ.

    «Комитетом по вопросам свободы слова и информационной политики за лето был наработан целый пакет законопроектов, призванный далее защищать украинское информационное пространство. В частности, мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такую инновационную меру, как акцизную марку на российскую книгу, для того, чтобы бороться с пиратством в этой сфере», - сказала Сюмар.

    Напомним, 8 декабря 2016 года Верховная Рада запретила ввоз в Украину из России печатной продукции антиукраинского содержания.

    Инф. for-ua.com

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