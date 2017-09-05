«Истина в вине» — этот старый афоризм получил новое звучание в свете последних открытий сделанных американскими учеными.
Как передает телекомпания НТВ, красное вино может стать эликсиром жизни, и это — не преувеличение. Химики обнаружили, что содержащиеся в благородном напитке энзимы могут многократно увеличивать жизнь клеток организма.
Правда, пока ученые опробовали мощь энзимов лишь на мухах, но они уверены, что очень скоро дело дойдет и до людей.
Если получится химически синтезировать это вещество, оно станет эффективным способом борьбы со старением