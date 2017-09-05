Американские ученые открыли секрет вечной молодости

«Истина в вине» — этот старый афоризм получил новое звучание в свете последних открытий сделанных американскими учеными.



Как передает телекомпания НТВ, красное вино может стать эликсиром жизни, и это — не преувеличение. Химики обнаружили, что содержащиеся в благородном напитке энзимы могут многократно увеличивать жизнь клеток организма.



Правда, пока ученые опробовали мощь энзимов лишь на мухах, но они уверены, что очень скоро дело дойдет и до людей.

Если получится химически синтезировать это вещество, оно станет эффективным способом борьбы со старением

medicus.ru