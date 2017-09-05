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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Американские ученые открыли секрет вечной молодости
    Опубликовано: 2017-09-05 13:04:28

    «Истина в вине» — этот старый афоризм получил новое звучание в свете последних открытий сделанных американскими учеными.


    Как передает телекомпания НТВ, красное вино может стать эликсиром жизни, и это — не преувеличение. Химики обнаружили, что содержащиеся в благородном напитке энзимы могут многократно увеличивать жизнь клеток организма.


    Правда, пока ученые опробовали мощь энзимов лишь на мухах, но они уверены, что очень скоро дело дойдет и до людей.
    Если получится химически синтезировать это вещество, оно станет эффективным способом борьбы со старением

    medicus.ru

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