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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Водные процедуры: наилучший метод лечебной физкультуры при остеоартрите
    Опубликовано: 2017-09-05 11:04:43

    В Annals of the Rheumatic Diseases помещена статья, в которой рассматриваются достоинства и недостатки наземных и водных физических упражнений при остеоартритах.

    Известно, что вынужденная неподвижность при артритах приводит не только мышечной атрофии, но и к недостаточности сердечно-сосудистой системы. Ученые установили, что водные упражнения позволяют наиболее существенно увеличить мышечную силу, аэробную способность и эффективно повышают дееспособность больных с деформирующим артритом.

    В воде больные с данной формой поражений суставов чувствуют себя более комфортно, чем при выполнении обычных наземных лечебных физкультурных комплексов. Исследователи пришли к выводу, что рекомендуемый Американским Гериатрическим Обществом (American Geriatrics Society) уровень физической активности при остеоартритах должен быть существенно повышен.

    medicus.ru

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