Водные процедуры: наилучший метод лечебной физкультуры при остеоартрите

В Annals of the Rheumatic Diseases помещена статья, в которой рассматриваются достоинства и недостатки наземных и водных физических упражнений при остеоартритах.

Известно, что вынужденная неподвижность при артритах приводит не только мышечной атрофии, но и к недостаточности сердечно-сосудистой системы. Ученые установили, что водные упражнения позволяют наиболее существенно увеличить мышечную силу, аэробную способность и эффективно повышают дееспособность больных с деформирующим артритом.



В воде больные с данной формой поражений суставов чувствуют себя более комфортно, чем при выполнении обычных наземных лечебных физкультурных комплексов. Исследователи пришли к выводу, что рекомендуемый Американским Гериатрическим Обществом (American Geriatrics Society) уровень физической активности при остеоартритах должен быть существенно повышен.

medicus.ru