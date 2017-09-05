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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Германия выделит дополнительно €6,5 млн пострадавшим в Донбассе
    Опубликовано: 2017-09-05 14:45:33

    Финансирование Германией проектов Международного комитета Красного креста в Украине в 2016-2018 годах увеличится до €14,5 млн.

    Германия выделит Украине дополнительно €6,5 млн на поддержку гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного креста в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

    Таким образом, совокупное финансирование Германией проектов МККК в Украине в 2016-2018 годах увеличится до €14,5 млн.

    "Мероприятия проекта охватывают медицинское обслуживание, травматологическое лечение, поддержку учреждений здравоохранения, профилактические мероприятия, поставки продуктов питания и гигиены, подготовку медицинских кадров и обслуживающего персонала, поиск пропавших без вести и посещение задержанных", - отметили в пресс-службе.

    Целевой группой для оказания помощи являются внутренне перемещенные лица вместе с семьями в общинах, которые дали им приют, а также пострадавшие по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. 

    10 августа Международный комитет Красного креста направил во временно оккупированные районы Донецкой области более 120 тонн гуманитарной помощи местным жителям.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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