Германия выделит дополнительно €6,5 млн пострадавшим в Донбассе Опубликовано: Финансирование Германией проектов Международного комитета Красного креста в Украине в 2016-2018 годах увеличится до €14,5 млн. Германия выделит Украине дополнительно €6,5 млн на поддержку гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного креста в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине. Таким образом, совокупное финансирование Германией проектов МККК в Украине в 2016-2018 годах увеличится до €14,5 млн. "Мероприятия проекта охватывают медицинское обслуживание, травматологическое лечение, поддержку учреждений здравоохранения, профилактические мероприятия, поставки продуктов питания и гигиены, подготовку медицинских кадров и обслуживающего персонала, поиск пропавших без вести и посещение задержанных", - отметили в пресс-службе. Целевой группой для оказания помощи являются внутренне перемещенные лица вместе с семьями в общинах, которые дали им приют, а также пострадавшие по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. 10 августа Международный комитет Красного креста направил во временно оккупированные районы Донецкой области более 120 тонн гуманитарной помощи местным жителям. ЛIГАБiзнесIнформ Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

