  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • РФ может изменить структуру финансирования Северного потока-2
    Опубликовано: 2017-09-05 14:30:34

    Новые санкции США могут вынудить РФ изменить структуру финансирования газопровода Северный поток-2.

    Россия может изменить структуру финансирования Северного потока-2 из-за новых санкций США. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, сообщает ПРАЙМ.

    "Если будет жесткий санкционный запрет - будем смотреть, как изменить структуру финансирования, но, повторяю, это не самый большой вопрос. Мы надеемся, что все-таки экономические соображения будут превалировать над политическими", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос о влиянии новых санкций США против РФ на финансирование Северного потока-2.

    Закон, подписанный в начале августа президентом США Дональдом Трампом, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту Северный поток-2. Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.

    В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании Северного потока-2. Газпром отмечал, что партнеры по Северному потоку-2- Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - предоставят компании Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 г. При этом финансирование Nord Stream 2 предоставит и сам Газпром на таких же условиях. Общая стоимость проекта оценивается в 9, 5 млрд евро.

    Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с Северным потоком.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.