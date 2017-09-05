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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Киеве установили шесть терминалов для продажи биткоинов
    Опубликовано: 2017-09-05 14:15:42

    В Украине стартовало открытое тестирование системы криптоматов.

    В Украине началось открытое тестирование системы криптоматов. По данным investors.kuna.io, первые шесть терминалов для продажи биткоинов за наличные уже размещены в Киеве, еще два на следующей неделе появятся в Харькове.

    На сайте Cryptomat терминалы называются первыми украинскими биткоин-банкоматами. Среди преимуществ указывается стоимость меньше, чем у иностранных аналогов и продажа нескольких криптовалют (BTC, ETH, WAVES, GOLOS) по реальному курсу.

    По информации сайта, техническую часть обеспечивает криптовалютная биржа KUNA, покупка происходит по текущему курсу биткоина посредством API-бирж. По завершению тестирования все заинтересованные лица смогут приобрести криптоматы для установки.

    Первый в Украине терминал для покупки криптовалюты появился в Одессе в конце апреля этого года.

    Национальный банк Украины разъяснил, что биткоин не попадает под определение валюты или денежного суррогата, а майнинг не является нарушением законодательства.

    Правовой статус криптовалюты биткоин в Украине, возможно, будет определен до конца сентября.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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