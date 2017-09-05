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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Материнская компания Google завершила реструктуризацию
    Опубликовано: 2017-09-05 14:00:02

    Холдинг Alphabet, владеющей Google, завершил создание новой компании под названием XXVI Holdings, тем самым закончив начатую в августе 2015 г. реструктуризацию. Об этом сообщает ITC.

    Сама реструктуризация с образованием холдинга Alphabet была необходима для выделения всех прочих проектов и направлений в совершенно различных областях, сильно отдаленных от основного для компании Google бизнеса, в самостоятельные компании с целью повышения эффективности их деятельности. В данном случае речь идет о подразделениях, занимающихся технологиями будущего. Финансовые результаты их деятельности отражены в отчетах Alphabet в графе Other Bets.

    Сюда наряду с остальными входит компания по разработке самоуправляемых автомобилей Waymo и Verily (бывшая Google Life Sciences), известная своими проектами в области здравоохранения и генетики.

    Теперь все Other Bets будут входить в состав XXVI Holdings, который в свою очередь является частью Alphabet. А Google из корпорации превращается в общество с ограниченной ответственностью, поскольку тоже входит в холдинг, а не является отдельным открытым акционерным обществом.

    Как отмечают в Alphabet, создание холдинга XXVI - "юридическая формальность", которая не отразится на стратегии Alphabet, ее налоговых обязательствах или любых других аспектах работы.

    XXVI Holdings названа так в честь того, что в английском алфавите 26 букв - цифра 26 в названии новой структуры написана римскими цифрами.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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