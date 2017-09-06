Терапия магнием в ранние сроки беременности у пациенток

Привычный выкидыш представляет собой полиэтиологич-ную проблему. Центральную роль в данной патологии играет процесс взаимодействия бластоцисты с эндометрием матери, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Среди причин, нарушающих нормальное течение имплантации и плацентации, выделяют гормональные, аутоиммунные, аллоиммунные, анатомические факторы. В то же время, патогенетические механизмы прерывания беременности в ранние сроки часто реализуются через нарушение атромбогенности эндотелия, спазм спиральных артерий, микротромбоз, что ведет к ограничению роста и инвазии, нарушению газообмена, снижению гормоно-продуцирующей функции плаценты. Повышение тонуса матки создает дополнительные препятствия для полноценного развития плодного яйца, вызывает болевой синдром, что также сопряжено с формированием хронического стрессового состояния у беременной. Отсутствие корригирующей терапии психовегетативных нарушений в комплексе лечебных мероприятий объясняет недостаточную эффективность медикаментозного лечения пациенток с привычным невынашиванием беременности.







В акушерской практике препараты магния давно получили достаточное распространение в связи со спазмолитическим, седативным, антиагрегантным и стимулирующим моторику кишечника действием. Однако с появлением пероральной формы препарата магния — «Магне В6», удобной в применении, приемлемой для длительного приема, лечение магнием приобрело широкие перспективы.







Использование препаратов магния с целью профилактики преждевременных родов изучалось в работах различных авторов, была доказана эффективность магнезиальной терапии в предотвращении самопроизвольного прерывания беременности в поздние сроки и в лечении гестоза. В последнее время уделяется внимание магнезиальной терапии в профилактике плацентарной недостаточности и ранних прерываний беременности, в связи с чем препараты магния назначаются в I триместре. Одно из крупных исследований двойным слепым методом в этой области, в котором участвовало 856 беременных, было проведено L. Kovacs и В. Molnar. Препарат, содержащий 360 мг магния, назначался до 16 нед. беременности, результаты сравнивались с плацебо. Авторы отметили достоверное снижение частоы преждевременных родов, задержки внутриутробного развития плода, преэклампсии в группе женщин, принимавших магний. Вероятно, полученные результаты были связаны с тем, что использование магния, являющегося регулятором клеточного роста, необходимого катиона для синтеза белковых молекул на ранних этапах беременности, помогает достичь адекватного баланса на этапе формирования системы мать-плацента-плод.







Известно, что от наличия достаточного количества магния в организме зависят нормальное функционирование рибосом и связывание с ними информационной РНК — ключевого механизма биосинтеза белка. Кроме того, магний принимает участие в обмене фосфора, синтезе АТФ, регуляции гликолиза, построении костной ткани и т.д. Особо важна роль магния в процессах мембранного транспорта, где он является естественным антагонистом кальция. Другим важным моментом является блокирование медленных кальциевых каналов на мембранах клеток, что создает и поддерживает в клетке потенциал покоя. Подобный механизм создает условия для спазмолитического действия магния.



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