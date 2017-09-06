Ранний гестоз, или токсикоз беременных Опубликовано: Заболевания, которые бывают только у беременных и вызваны самой беременностью, т. е. гестацией, называют гесто-зами. До этого такие состояния беременной называли токсикозами, учитывая те обменные нарушения и симптомы, похожие на отравления, которые при них наблюдаются. Гестозы, или токсикозы, разделяют на ранние и поздние. Отдельно выделяют редкие формы гестозов.



К ранним гестозам, или ранним токсикозам, относят: рвоту беременных, слюнотечение и некоторые другие, более редкие виды токсикоза.







Рвота беременных (emesis gravidarum) — самый распространенный вид ранних гестозов, или токсикозов, беременных. У большинства беременных в I триместре бывает тошнота и изредка рвота. Если при этом нет патологических изменений со стороны внутренних органов, не страдает общее состояние, работоспособность, то это не считается заболеванием и относится к признакам беременности (сомнительные или предположительные признаки беременности). Но у 5—7% беременных тошнота и рвота возникает ежедневно, вызывая осложнения.







Этиология. Главным этиологическим фактором, способствующим развитию раннего гестоза, является наличие плодного яйца.



Для того чтобы объяснить развитие этого осложнения, предложено несколько теорий.



Токсигеская. Эта довольно старая теория, которая объясняет возникновение рвоты отравлением организма беременной токсическими веществами, которые вырабатываются во время беременности плодом, плацентой или при нарушении обмена веществ.







Нейрорефлекторная. По рефлекторной теории растущее плодное яйцо вызывает все более выраженное раздражение рецепторов эндометрия, это может привести к повышению возбудимости подкорковых образований и усилению реакции вегетативной нервной системы. При патологии эндометрия и звеньев рецепторной цепи вероятность патологических отклонений больше. Изменение топографии половых органов, воздействие на рецепторы изменяющихся половых структур, в том числе и на вестибулярные рецепторы маточных труб, также способствуют возникновению рвоты. Поэтому к трем месяцам беременности, в связи с тем что количество раздражений становится числом постоянным, беременная адаптируется к возникшим изменениям.







Гормональная. Некоторые авторы считают, что виной всему возникшие гормональные изменения, в особенности повышение выработки хорионального гонадотропина, который способствует инвазивным процессам, тканевому распаду в материнской части плаценты, разрастанию ворсин хориона.После трех месяцев беременности эти процессы идут менее интенсивно. Замечено, что при раннем гестозе выработка корти-костероидов уменьшена, а ведь именно эти гормоны позволяют бороться с постоянными стрессовыми ситуациями, которые происходят в организме беременной в связи с интенсивным ростом плодного яйца, изменениями в обмене веществ, в органах и тканях беременной.



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