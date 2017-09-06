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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Обезболивание акушерских операций
    Опубликовано: 2017-09-06 07:24:25

    Некоторые акушерские операции почти всегда проводятся без обезболивания, за исключением тех случаев, когда обезболивание показано в связи с особенно тяжелым состоянием женщины. Примером такой операции является амниотомия (вскрытие плодного пузыря), при которой обезболивание проводится, например, в случае тяжелой преэклампсии на фоне предсудорожного состояния, когда даже обычное влагалищное исследование и инъекции полагается выполнять на фоне обезболивания. Перинеотомия, как правило, делается без обезболивания, но зашивается промежность всегда под обезболиванием. Без обезболивания проводится вакуум-экстракция плода, так как в этом случае необходимо активное участие женщины в потугах.



    Некоторые операции всегда проводятся только под общим обезболиванием в связи с обширным и болезненным вмешательством, причем при больших операциях речь идет о продолжительном и сложном методе обезболивания. Например, операция кесарево сечение в современных условиях чаще всего проводится под эндотрахеальным наркозом.

    При производстве малых акушерских операций есть выбор метода обезболивания: внутривенный наркоз, ингаляционный наркоз, проводниковая или местная анестезия.



    Местная инфилътрационная анестезия сейчас применяется только при зашивании раны промежности и разрывов наружных половых органов.

    Для производства акушерских операций применяется проводниковая анестезия следующих видов: пудендальная, пара-цервикальная и эпидуральная.



    Некоторые виды обезболивания проводятся только под руководством анестезиолога и при его непосредственном участии (эндотрахеальный наркоз, эпидуральная анестезия, внутривенный наркоз). Акушерка не имеет права без врача самостоятельно применять эти методы, но может помогать анестезиологу и осуществлять уход за женщиной. В отсутствие врача она может применить масочный ингаляционный наркоз, местную и даже проводниковую анестезию (парацервикальную, пудендальную).

    health.sumy.ua

     

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