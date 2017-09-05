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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Великобритании число неверующих превысило 50%
    Опубликовано: 2017-09-05 13:45:45

    Как показал опрос, среди людей в возрасте от 18 до 25 лет доля нерелигиозных составляет 71%.

    Проведенный в Великобритании опрос показал, что более половины жителей страны не причисляют себя к последователям какой бы то ни было религии. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

    В опросе, проведенном Национальным центром социальных исследований Британии в прошлом году, приняли участие 2942 взрослых, из которых 53% в вопросе "религиозная принадлежность" выбрали вариант "никакой религии". Такой высокий показатель неверующих людей в Великобритании впервые в истории.

    Среди людей в возрасте от 18 до 25 лет доля нерелигиозных составляет 71%.

    Комментируя результаты опроса, епископ Ливерпульский отметил, что "не исповедовать никакую религию - не значит быть атеистом", а Бог и Церковь, по его словам "остаются актуальными".

    Последние данные свидетельствуют о том, что четверо из десяти людей, родившихся в религиозных семьях, сами выросли неверующими. Самое большое падение числа адептов веры наблюдается среди прихожан Англиканской церкви.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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