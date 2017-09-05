Украина существенно увеличила закупки немецких товаров

В Германии заявляют, что торговля с постсоветскими странами в этом году переживает мощный подъем.

Украина, Россия и Молдова на четверть увеличили закупки немецких товаров. Такие данные приводит Восточный комитет экономики Германии, передает DW.

Торговля с постсоветскими странами в этом году переживает мощный подъем. "Регион прямо у нашего порога вносит таким образом весомый вклад в экспортные успехи Германии и способствует хорошей экономической конъюнктуре у нас в стране", - отметил председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.

Как указано пресс-релизе Восточного комитета, Россия обеспечила немецкому бизнесу наибольший прирост экспорта в регионе в первом полугодии. За январь-июнь этого года поставки немецкой продукции на российский рынок увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 26,3% и составили 12,7 млрд евро.

В то же время импорт в Германию российской продукции (главным образом энергоносителей) увеличился на 31,2% до 16,2 млрд евро. Таким образом, суммарный товарооборот между Россией и Германией составил в первом полугодии 28,9 млрд евро, что на 29% больше соответствующего прошлогоднего показателя.

Украина - второй по значению рынок сбыта для немецких экспортеров на постсоветском пространстве. Во всем регионе, которым занимается Восточный комитет, она занимает четвертое место после России, Румынии и Болгарии. Товарооборот с этими двумя балканскими странами в первом полугодии тоже быстро рос (соответственно на 16,5% и 13,4%), однако динамика в бизнесе с Украиной была существенно выше - 21,3%.

Таким образом, немецкий экспорт в Украину увеличивался практически теми же темпами (26,2%), что и в России, только на значительно более низком уровне. Фирмы из Германии поставили на украинский рынок товаров примерно на 2,2 млрд евро, и это дает Вольфгангу Бюхеле основание утверждать, что "Украина снова появилась на экранах радаров немецких экспортеров".

Он рекомендует украинскому правительству "не отступать от тяжелого и частично болезненного пути реформ и форсировать сближение со стандартами ЕС, чтобы создать предпосылки для устойчивого экономического роста и инвестиций".

Также глава Восточного комитета указывает на увеличение поставок украинской продукции в Германии в первом полугодии на 11,9% - до 1 млрд евро.

ЛIГАБiзнесIнформ