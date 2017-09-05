Беременность и патология зрения Опубликовано: Патология зрения довольно распространена. Зрение может ухудшиться во время беременности в связи с большими обменными изменениями и физическими нагрузками в родах. Многие женщины сейчас решаются на оперативные методы коррекции зрения.



Для выявления патологии зрения и динамики изменений каждую беременнную дважды во время беременности должен осмотреть окулист и дать рекомендации о том, может ли женщина тужиться, нужно ли укоротить потуги или исключить их.







После заключения окулиста акушеры вместе с женщиной делают выбор тактики родоразрешения. Если требуется укорочение потужного периода, достаточно во втором периоде применить перинеотомию или эпизиотомию (рассечение промежности). Если необходимо исключить потуги, возможен выбор оперативного вмешательства: наложение акушерских щипцов или кесарево сечение. В настоящее время чаще всего в плановом порядке выбирается кесарево сечение.







При распространенной патологии зрения — миопии — роды ведут обычно (при миопии слабой степени — до 3—4 диоптрий). При миопии средней степени (5—7 диоптрий) применяют рассечение промежности. При миопии высокой степени (8 и более диоптрий) — акушерские щипцы или кесарево сечение. Это же рекомендуется после недавней операции по коррекции зрения.







Если эти рекомендации не выполняются, может быть значительное ухудшение зрения и в редких случаях даже его потеря.



При нефропатии и диабете может быть угроза отслойки сетчатки во время беременности, особенно при неправильном ведении родов.



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