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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Влияние вредных факторов на плод
    Опубликовано: 2017-09-05 16:44:51

    Влияние вредных факторов. Во время беременности вредное воздействие на развитие сначала эмбриона, а потом и плода может оказывать множество различных факторов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    При этом следует учитывать влияние вредных факторов на здоровье родителей и во время формирования гамет, и накануне зачатия. В связи с этим беременность нужно планировать на время, когда будущие родители здоровы, не злоупотребляют вредными привычками, не связаны с вредными производственными факторами, нормально питаются, обоюдно хотят ребенка.

    Повреждающие факторы во время периода эмбриогенеза наиболее опасны и могут вызвать гибель, уродство или болезнь плода.

     
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