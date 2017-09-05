Кесарево сечение: что важно знать

Операция кесарева сечения была введена в акушерскую практику очень давно. Правда, в древности ее производили на умершей матери с целью спасения внутриутробного плода. Так делали в Древней Индии, в Древнем Риме. В VII в. до н. э. римский император Нума Помпилиус запретил похороны беременной женщины без предварительного рассечения утробы и извлечения ребенка, а затем и в некоторых других странах стали следовать такому примеру.

По Талмуду разрешалось извлекать ребенка из чрева мертвой матери даже в субботу, когда всем евреям запрещен любой труд. Правда, в Японии, Персии, в мусульманских странах чревосечение на мертвой женщине было запрещено.







О попытках проводить операцию на живой женщине известно также давно, по крайней мере с XV в. Ученик Амбруаза Паре Жюлеман сделал 5 таких операций, но все женщины умерли. В 1581 г. была издана монография французского хирурга Пуссе, который описал технику операции, показания к ней (узкие тазы, неправильное положение плода, узкие родовые ходы и др.). Он советовал не зашивать матку, считая, что сократительной способности матки достаточно для остановки кровотечения. Первая известная операция кесарева сечения с более длительным выживанием женщины (до 4 недель) была выполнена 21 апреля 1610 г. немецким врачом Траутманом. Но наряду с энтузиастами, были и противники проведения данной операции. В XVIII в. была учреждена премия за лучший доклад против операции. Из отечественных врачей первым в Петербурге успешную операцию сделал А. Я. Крассовский.







Летальность при операции в конце XIX в. в большинстве клиник была следующей: в Германии - 62%, в Англии — 73%, в Дании и Норвегии - 95%, во Франции — почти 100%. Но в отдельных клиниках ситуация улучшалась. В 1876 г. Г. Е. Рейн и независимо от него Е. Порро предложили удалять после кесарева сечения матку. При этом летальность уменьшилась до 25%. В 1881 г. Ф. Керер предложил зашивать матку трехрядным швом, и летальность снизилась до 7%. В 1899 г. состоялся 3-й Международный конгресс акушеров-гинекологов о достижениях в области производства операции. В России лучших успехов достигли И. Ф. Баландин и Д. О. Отт.







Частота операции кесарево сечения в начале XX в. была около 0,1%, в 1930-е гг. - 1,5%, после войны 3-4%, 20 лет назад около 7%, сейчас 15—25%, по данным разных клиник в разных странах.



Века ушли на то, чтобы разработать оптимальные способы разреза матки. Разрез делали в области дна, тела, только в XX в. убедились, что наиболее рациональным является поперечный разрез в области нижнего сегмента.



Сделать операцию кесарево сечение более безопасной позволило введение следующих медицинских технологий: инфузионная терапия, трансфузиология, антибактериальная терапия, эндотрахеальный наркоз, усовершенствование методик операции, внедрение современных методов асептики и антисептики, изобретение новых хирургических инструментов и шовного материала.



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