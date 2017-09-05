Беременность и заболевания печени Опубликовано: Во время беременности могут возникать заболевания печени — как неинфекционные, так и инфекционные.



Инфекционные гепатиты всех типов выявляются довольно часто, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Некоторые неинфекционные заболевания печени могут быть свойственны только беременности (см. раздел «Редкие формы гестозов»), могут быть нарушения функции желчевыводящих протоков и желчного пузыря. Эти заболевания сопровождаются симптомами, похожими на гепатит, поэтому необходимо проявить осмотрительность при организации ухода до уточнения диагноза.



Возможны осложнения хронических заболеваний печени и желчевыводящих путей. На фоне патологии печени легко присоединяются осложнения: гестозы, плацентарная недостаточность, невынашивание, нарушение свертываемости health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

