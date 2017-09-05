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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Беременность и заболевания печени
    Опубликовано: 2017-09-05 14:44:16

    Во время беременности могут возникать заболевания печени — как неинфекционные, так и инфекционные.

    Инфекционные гепатиты всех типов выявляются довольно часто, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Некоторые неинфекционные заболевания печени могут быть свойственны только беременности (см. раздел «Редкие формы гестозов»), могут быть нарушения функции желчевыводящих протоков и желчного пузыря. Эти заболевания сопровождаются симптомами, похожими на гепатит, поэтому необходимо проявить осмотрительность при организации ухода до уточнения диагноза.

    Возможны осложнения хронических заболеваний печени и желчевыводящих путей. На фоне патологии печени легко присоединяются осложнения: гестозы, плацентарная недостаточность, невынашивание, нарушение свертываемости

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