Многоплодие Опубликовано: Многоплодие всегда воспринималось как чудо природы и породило много легенд. Изучение многоплодия дает интересный материал для научных исследований, особенно в области генетики.



На развитие многоплодия влияет наследственность, чаще двойни встречаются у зрелых повторнобеременных женщин. В последние годы многоплодие часто возникает вследствие лечения бесплодия средствами, стимулирующими овуляцию. В случае экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) проводят оплодотворение нескольких яйцеклеток и в матку подсаживают для большей гарантии также несколько бластомеров. В связи с этим часто имплантируются не только двойни, но и тройни и даже четверни.







Виды многоплодия. Различают монозиготное и дизиготное многоплодие. Однояйцевые двойни всегда похожи, имеют одинаковые пол и группу крови. По количеству оболочек различают двойню моноамниотическую. Это самый неблагоприятный вариант, когда более всего вероятна гибель плодов или сращение их. Более благоприятно течение беременности, когда имеется два амниона и два хориона. Промежуточный вариант, когда имеется два амниона и один хорион.







Диагностика многоплодия. На ранних сроках диагноз устанавливается при помощи ультразвукового исследования. Чем вероятнее наличие многоплодия, тем больше усилий необходимо применить для своевременной диагностики. На многоплодие указывают более быстрый рост матки, выслушивание стетоскопом или регистрация при кардиографии двух сердцебиений плода, выявление при наружном акушерском исследовании трех и более крупных частей и многих мелких частей плода. При наличии подозрений необходимо провести ультразвуковое исследование.







Течение и ведение беременности. Даже при одноплодной беременности у многих женщин возникают осложнения, тем более трудно адаптироваться при наличии двойни и особенно тройни. В случае же четверни вынашивание беременности более чем проблематично. Поэтому необходимо как можно раньше выявить такую аномалию. На самых ранних сроках беременности оставляют обычно не более двух наиболее перспективных эмбрионов, а остальные редуцируют (например, методом введения в полость зародыша концентрированного раствора калия). Эта методика требует наличия специальной эндоскопической техники и высококвалифицированных специалистов, обычно выполняется в лабораториях по ЭКО.



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