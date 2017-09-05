Течение и ведение беременности при гинекологических заболеваниях Опубликовано: Эрозия шейки матки. При выявлении эрозии шейки матки необходимо взять мазок на онкоцитологическое исследование. Возможно проведение кольпоцитологии. Если эрозия не представляет онкологической угрозы, в дальнейшем беременную обследуют по общей схеме. При выявлении атипических клеток предлагается прерывание беременности и проводится необходимое лечение.







Как правило, у беременных с эрозией выявляется какая-либо влагалищная инфекция. Необходимо провести исследование на скрытые инфекции и санацию.



У женщин с эрозиями выше процент разрывов шейки в связи с неполноценностью тканей. Эрозированная и тем более воспалительно измененная шейка легче разрывается. Следует внимательно отнестить к случаям, когда применялось хирургическое лечение эрозии шейки матки: диатермокоагуля-ция (и особенно диатермоэксцизия), лазерное хирургическое вмешательство, криодеструкция (лечение жидким азотом).







После операций могут образоваться рубцовые изменения, вследствие которых в родах возникают дискоординация родовой деятельности, разрывы шейки, сопровождающиеся сильными болями и способствующие травматизму плода. В целях профилактики необходидимо за 2 недели до родов начать подготовку шейки, в родах применять спазмолитики. В некоторых случаях, когда роды через естественные родовые пути невозможны, проводят операцию кесарево сечение.







Миома матки. Иногда беременность сочетается с миомой матки. В последние годы процент миом увеличился. В том числе у женщин 25 лет и старше. Может быть, это связано с улучшением диагностики за счет активного применения ультразвуковых методов. Как правило, миоматозные узлы во время беременности увеличиваются. В большинстве случаев беременность протекает без осложнений, но могут быть и осложнения: нарушение питания интрамурального узла, перекрут субсерозного узла с нарушением питания. Для профилактики подобных осложнений в случае миомы показано применение спазмолитиков, препаратов, улучшающих микроциркуляцию и трофику тканей. Весьма эффективно внутривенное капельное введение актовегина и солкосерила.



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