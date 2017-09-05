Хроническая венозная недостаточность: что делать

Хроническая венозная недостаточность (ХВН) — патологическое состояние, возникающее при органической и функциональной недостаточности поверхностных и глубоких вен, проявляющееся нарушением венозного оттока из нижних конечностей и приводящее к дезорганизации регионарной системы микроциркуляции, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Интересно, что единственный представитель фауны на нашей планете, имеющий ХВН, — это человек. Более того, по мнению ведущих специалистов в данной области, сегодня ХВН по праву называют «болезнью цивилизации» и что особенно важно — «болезнью с женским лицом». История изучения данной патологии берет начало со времен таких корифеев медицины, как Гиппократ, Авиценна, Амбруаз Паре, Парацельс, Теодор Бильрот, а еще в 1859 г. Вирхов Р. объединил признаки ХВН в триаду, включавшую стаз крови, повреждение сосудистой стенки и гиперкоагуляцию.







В России хронической венозной недостаточностью страдают 35-38 млн. человек. К сожалению, стереотип, согласно которому патология вен считается чисто хирургической патологией, привел к тому, что огромное число больных, наблюдающихся у врачей других специальностей, не получают адекватной врачебной помощи, а если учесть, что 62,3% из них — это женщины репродуктивного возраста, то возникает необходимость активного участия врача акушера-гинеколога в лечении больных ХВН.







Согласно современным представлениям, ХВН — это не нозологическая форма, а патологическое состояние, к которому приводят три основные причины: варикозная болезнь, пост-тромбофлебитическая болезнь (ПТФБ), наличие врожденных пороков развития вен, которые диагностируются уже в течение первых недель-месяцев жизни ребенка. Проявляться они могут и позже, например, при синдромах Клиппеля-Треноне (врожденные варикозные изменения вен, капилляров, гипертрофия конечностей, деформация костей) и Паркса-Вебера-Рубашова (множественные артериовенозные свищи и аневризмы, гипертрофия конечностей, варикозное расширение подкожных вен).



Варикозная болезнь — это полиэтиологическое заболевание, причиной которого, помимо конституциональных, расовых и половых факторов, являются генетическая предрасположенность, гормональное влияние (беременность, прием гормональных препаратов), особенности образа жизни и трудовой деятельности. В последнее время изучается и новая концепция развития варикозной болезни — дисплазия соединительной ткани (ДСТ). Морфологической основой ДСТ является снижение содержания отдельных видов коллагена или нарушение соотношение между ними, что проявляется уменьшением прочности соединительнотканного компонента многих органов и систем. Подтверждением роли ДСТ в развитии варикозной болезни служат данные о том, что варикозное расширение вен является одним из частых системных проявлений ДСТ.



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