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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Беременность и заболевания мочевыделительной системы
    Опубликовано: 2017-09-05 10:24:01

    Заболевания почек и мочевого пузыря во время беременности возникают довольно часто и составляют от 15 до 30%. Это обусловлено распространением заболеваний мочевыводящих путей и провоцирующими факторами во время беременности (сдавление мочевого пузыря и почек, большая нагрузка, интенсивный обмен, расширение почечных лоханок, ухудшение кровобращения и т. д.). Наиболее часто у беременных встречается пиелонефрит и цистит, реже гломерулонефрит, мочекаменная болезнь, почечная колика. Особенно нежелательно возникновение беременности у женщин с одной почкой, при почечной недостаточности.



    Беременность при пиелонефрите. Во время беременности часто происходит обострение ранее имевшегося пиелонефрита (указание на это можно найти в анамнезе; даже если женщина не знала о своем заболевании, она может рассказать о симптомах перенесенного заболевания или осложнения после ангины, гриппа или скарлатины). Бывают случаи, когда пиелонефрит возник впервые во время беременности (так называемый гестационный пиелонефрит).



    Развитию пиелонефрита часто способствует нефроптоз и развившийся на его фоне гидронефроз, который может усугубляться во время беременности.

    Пиелонефрит очень часто развивается и в послеродовом периоде.

    Клиника пиелонефрита достаточно проста: боли в пояснице, болезненность в случае поколачивания по пояснице, дизурические явления (болезненное и учащенное мочеиспускание, изменение качества и количества мочи), повышение температуры, озноб, ухудшение самочувствия, ломота, головная боль. Чаще бывают субклинические проявления.



    Осложнением этого заболевания могут быть: многоводие, болезни плода, замершая беременность, невынашивание, гестоз, послеродовые инфекционные осложнения, септические осложнения. Диагноз ставится на основании клиники и лабораторных исследований. В клиническом анализе мочи наблюдается лейкоцитурия, пиурия, бактериурия. Для уточнения диагноза и вида возбудителя проводится посев мочи. Назначаются исследование мочи по методу Нечипоренко, проба Зимницкого, Аддис—Коковского.



    Лечение назначается врачом. Диета рекомендуется с ограничением острой и соленой пищи. В основе лекарственной терапии антибиотики и уроантисептики. Сначала назначаются препараты широкого спектра действия. Часто назначаются нитрофурановые уроантисептики: фурагин, фурадонин. Весьма эффективны производные оксихинолина нитроксолин, или 5-НОК, производные нафтиридина (невиграмон). Назначения коррегируются с учетом результатов посева мочи.

    health.sumy.ua

     

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