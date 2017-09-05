Беременность и сахарный диабет Опубликовано: При сочетании диабета и беременности могут возникать тяжелые осложнения как для матери, так и для плода. Беременную с такой патологией обязательно должен вести врач-акушер вместе с врачом-эндокринологом. Акушерка должна уметь заподозрить патологию, под руководством врача наблюдать беременную, осуществлять диспансеризацию в амбулаторных условиях, проводить уход и выполнять назначения врача в условиях стационара, оказать доврачебную помощь в неотложной ситуации.







Больных диабетом становится больше. Некоторые женщины сами сообщают о своем заболевании, об отягощенной наследственности или сообщают жалобы, по которым можно заподозрить нарушение углеводного обмена. К таким жалобам относятся: повышенная жажда, большой прием жидкости, полиурия, наличие частых гнойничковых заболеваний, рождение крупных детей. В этом случае необходимо проверить содержание сахара в крови и моче, провести исследование сахара с нагрузкой, проконсультировать беременную с эндокринологом для решения вопроса о дальнейшей тактике.



Различают три основных вида сахарного диабета.







Сахарный диабет 1-го типа, инсулинозависимый, развивается с раннего возраста. Обычно к моменту беременности у женщин с сахарным диабетом этого типа уже имеются осложнения данного заболевания: нефропатия, ангиопатия сетчатки или др. В связи с этим во время беременности легко присоединяются: тяжелый гестоз и его осложнения, коматозные состояния, невынашивание, многоводие, антенатальная гибель плода, макросомия плода (крупный плод может быть даже при преждевременных родах). Выше процент оперативных вмешательств, послеродовых и послеоперационных осложнений.







У новорожденного проявляется гипогликемия, поэтому сразу же после рождения берется кровь на сахар из пуповины, а новорожденному в сосуды пуповины вводится глюкоза. Ребенок матери с диабетом более розового цвета, с короткой толстой шейкой, выраженными пушковыми волосиками на спинке, с длинными волосиками на головке. Типичные осложнения — диабетическая фетопатия, при которой наблюдается кардиопатия, энцефалопатия, гипогликемия. Нередко бывают родовые травмы, в том числе переломы ключичек. У недоношенных, незрелых новорожденных наблюдается синдром дыхательных расстройств. Ребенок находится под наблюдением неонатологов, на искусственном вскармливании, в кювезе до улучшения состояния, после чего может быть переведен на естественное вскармливание.

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