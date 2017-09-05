Гигиена беременной Опубликовано: Режим труда и отдыха. Во время беременности женщина должна быть освобождена от всех видов вредных работ. Особенно опасна работа с химическими веществами, металлами, радиацией, в микробиологических лабораториях, в инфекционном отделении, с животными, в аптеках, в горячих цехах, работа, связанная с подъемом тяжестей, чрезмерной нагрузкой, перегревом, охлаждением, так как это может привести к возникновению уродства у плода, выкидышу или другим осложнениям. Беременные должны быть освобождены от ночных и круглосуточных дежурств, командировок, от работы на транспорте, на станках, на конвейере, занятий, связанных с повышенным напряжением и стрессами, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Если работа женщины сопряжена с особенными вредностями, то беременность должна быть запланирована на время отпуска, после которого женщина уже не работает на вредном участке.



При индивидуальной трудовой деятельности и в домашних условиях также необходимо исключить все вредные и чрезмерные нагрузки. Должен быть обеспечен нормальный ночной сон и дневной отдых. Полезны дозированная разумная нагрузка и прогулки. Если женщина очень изнежена, она будет иметь к родам плохую физическую форму. Если женщина до беременности привыкла к большим физическим нагрузкам, спорту, необходимо во время беременности рекомендовать ей выполнение специальных физических упражнений.







Уход за телом. Во время беременности, как никогда, необходимо уделить внимание чистоте тела и одежды. Ежеднев-ный душ предпочтительней ванны. Ежедневная смена нижнего белья, еженедельная смена постельного белья. Следует помнить о необходимости мытья рук, ухода за ротовой полостью, волосами, подмывания, использования ежедневных прокладок и т. д. Ногти не должны быть длинными. Во время беременности не рекомендуется химическая завивка и окрашивание волос.







Подготовка к лактации. Уже во время беременности женщине необходимо рассказать о строении молочных желез, лактации, естественном грудном вскармливании, его пользе и технике, профилактике мастита. Необходимо рассказать, что своевременное выявление инфекции и санация всех очагов, соблюдение правил гигиены позволяет избежать инфекционного заболевания после родов.



Необходимо проводить закаливание молочных желез: воздушные ванны, обмывание молочных желез водой с постепенным понижением температуры, вытирать грудь сначала мягким, но постепенно все более грубым полотенцем. Для вытягивания соска и при проблемах с кожей используют специальный крем. Объяснить женщине, что чрезмерное раздражение сосков молочных желез может привести к выкидышу или преждевременным родам, что во время беременности (и после родов) женщине придется сменить несколько размеров лифчика. В случае подтекания капелек молока в последние недели беременности использовать прокладки. Совершенно недопустимо сцеживание молозива во время беременности.



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