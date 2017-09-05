Послеродовой мастит Опубликовано: После введения индивидуальных или маломестных послеродовых палат, индивидуального режима кормления число маститов значительно уменьшилось.







Этиология. Основными причинами мастита является наличие инфекции на фоне застоя молока (лактостаза). Развитию инфекции способствует снижение иммунной защиты.



Инфекция проникает через трещины сосков, а также гематогенным или лимфогенным путем. В целях профилактики необходимо во время беременности выявить очаги инфекции и санировать их, проводить подготовку сосков, информировать женщину о причинах мастита, обучить правилам профилактики, соблюдению гигиены. В родах и в послеродовом периоде мерами профилатики являются соблюдение асептики и антисептики, профилактика внутрибольничной инфекции, своевременное назначение антибактериальной терапии.







Причиной застоя молока, или лактостаза, может быть: неправильный режим и техника кормления, слабый ребенок, спазм молочных ходов, пониженная перистальтика молочных ходов, густое молоко, аномалии (цистерны молочных ходов, слепые ходы, дополнительные доли), опухоли, гематомы, отек соска, неправильно подобранная одежда (например, неправильно подобранный бюстгальтер, рубашка) и др.







Признаком лактостаза является болезненное нагрубание и уплотнение молочной железы, доли, возможен двухсторонний процесс. Отток молока затруднен, возникают покраснение, отек, повышение температуры, распирающая боль.



Для лечения застоя молока рекомендуется нормализовать режим кормления, сцедить молоко, приложить лед к месту отека, до кормления или сцеживания ввести но-шпу (2 мл) и небольшую дозу окситоцина (0,25 мл внутримышечно или несколько капель под язык).







Разрешению лактостаза способствует ультразвук (молочная железа смазывается жировой эмульсией, движения аппарата от периферии к соску). Если лактостаз не разрешается в течение первых 2—3 дней, он переходит в стадию серозного мастита.







Для лечения трещин сосков применяют средства, дезинфицирующие трещины (0,02% растворы фурацилина или пер-манганата калия) и усиливающие процесс эпителизации (мази). Предпочтение отдают средствам, обладающим дезинфицирующим и эпителизирующим действием, не имеющим горького вкуса и резкого запаха, не вредным для новорожденного. Можно рекомендовать мази: облепиховую, шиповника, календулы, актовегин и солкосерил. Эффективно применение физиотерапевтических методов: ультрафиолетового облучение (обладает бактерицидным и эпителизирующим действием) или токи д'Арсонваля (способствуют быстрой эпителизации трещин и в то же время способствуют сокращению матки).

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