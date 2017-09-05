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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Беременность и болезни дыхательных путей
    Опубликовано: 2017-09-05 09:04:43

    Чаще всего возникают острые воспалительные заболевания верхних дыхательных путей: риниты, фаринголарингиты, трахеиты, трахеобронхиты.



    Обычно они возникают в холодное время года, в период вирусных эпидемий. Осложнением этих заболеваний могут быть пневмония, гайморит, пиелонефрит, многоводие, болезни плода. Крайне неблагоприятно возникновение таких заболеваний в первом триместре беременности во время эмбриогенеза, особенно когда заболевание сопровождается высокой температурой, интоксикацией и проводится антибактериальная терапия.



    Бронхиальная астма у беременных может быть проявлением хронического заболевания или проявиться впервые. В этом случае необходимо консультирование пульмонолога. Тяжелые осложнения во время беременности бывают не очень часто, для купирования приступа может применяться ингалятор с бета-адреномиметиками.

    health.sumy.ua

     

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