Беременность и болезни дыхательных путей Опубликовано: Чаще всего возникают острые воспалительные заболевания верхних дыхательных путей: риниты, фаринголарингиты, трахеиты, трахеобронхиты.







Обычно они возникают в холодное время года, в период вирусных эпидемий. Осложнением этих заболеваний могут быть пневмония, гайморит, пиелонефрит, многоводие, болезни плода. Крайне неблагоприятно возникновение таких заболеваний в первом триместре беременности во время эмбриогенеза, особенно когда заболевание сопровождается высокой температурой, интоксикацией и проводится антибактериальная терапия.







Бронхиальная астма у беременных может быть проявлением хронического заболевания или проявиться впервые. В этом случае необходимо консультирование пульмонолога. Тяжелые осложнения во время беременности бывают не очень часто, для купирования приступа может применяться ингалятор с бета-адреномиметиками. health.sumy.ua

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