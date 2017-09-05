Сколько сэкономит Укрпочта благодаря лицензии на поставку газа

Благодаря получению лицензии на поставку природного газа в Украине, Укрпочта сэкономит 20-25% на закупке 3,5 млн куб. м топлива.

В ПАО "Укрпочта" пояснили необходимость получить лицензию на поставку природного газа в Украине. По данным компании, она планирует закупить 3,5 млн куб. м природного газа для отопления всех почтовых отделений, автобаз и центров сортировки компании. Этот объем газа государственный почтовый оператор планирует сохранять в хранилищах ПАО "Укртрансгаз" и потреблять в текущем режиме объектами региональной сети, для чего и требуется лицензия.

"Мы не будем продавать природный газ, а планируем закупить его для отопления всей нашей сети. Хотим хранить весь объем в хранилищах "Укртрансгаза", чтобы брать его ежемесячно по необходимости и передавать в наши точки потребления (котельные, автобазы, отделения). Главное, что газ гарантированно будет в наличии, и мы не будем чувствовать проблем с поставками, как прошлой зимой. Но оказалось, что для выдачи номинации на транспортировку и распределение нашего газа из подземных хранилищ газа нужна лицензия. Мы направили соответствующий запрос в НКРЭКУ и параллельно подали документы на лицензию", — цитируется в сообщении компании заместитель генерального директора по закупкам ПАО "Укрпочта" Александр Наход.

По его словам закупка всего объема природного газа, необходимого компании для проведения отопительного сезона, позволит сэкономить средства.

"Разовая закупка всего объема газа позволит сэкономить в отопительном сезоне несколько миллионов гривень. Потому что во время отопительного сезона цены на газ растут на 20-25% и поставщики требуют их пересмотра, несмотря на условия, которые были прописаны при подписании соглашения на поставку этого топлива", — отметил топ-менеджер.

"Укрпочта" уже объявила тендер на закупку природного газа с поставкой его в хранилища "Укртрансгаза".

Решение о выдаче лицензии будет рассмотрен на заседании Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 сентября 2017 г.

Инф. delo.ua