Что нужно для дальнейшего развития аэропорта Одесса

Для развития международного аэропорта "Одесса" необходима реконструкция взлетно-посадочной полосы. Только это даст экономический эффект.

Для получения дополнительного экономического эффекта ООО "Международный аэропорт "Одесса" необходимо продолжить его реконструкцию. Новый терминал, который начал полноценно функционировать на прошлой неделе, принесет в первую очередь удобство для пассажиров. Однако без качественного летного поля и комплексного развития инфраструктуры аэропорта невозможен экономический эффект для Одесского региона.

Сейчас в Украине наблюдается позитивная динамика развития рынка авиаперевозок. Это связано и со стабилизацией экономики, введением безвизового режима со странами ЕС, возобновлением деловой и туристической активности. Авиаперевозчики открывают новые направления и увеличивают частоту рейсов. Одесский регион — не исключение, что подтверждают статистические данные аэропорта. "Обновленная в комплексе инфраструктура позволит привлечь дополнительных перевозчиков, увеличить пассажиропоток, в том числе и туристический, что позитивно отобразится на экономических показателях всего региона.

Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы очень важен. Поскольку без него не будет максимально реализован потенциал аэропорта. Власть ежегодно обещает начало работ, но все упирается в дефицит бюджетных средств. Надеюсь, ввиду недавно принятого Кабмином решения о строительстве новой ВПП, этот проект будет реализован и у Одесского аэропорта начнется вторая молодость", — считает эксперт в области гражданской авиации Андрей Ярмак.

Главный редактор интернет-портала "Авиабиз" Богдан Долинце также подтверждает, что в Украине активно возобновляются авиаперевозки. И особенно в экономически сильных регионах. Однако открытие нового терминала для Одессы является как уникальной возможностью, так и серьезным вызовом. Обеспечение прямого авиасообщения является очень большим стимулом для развития региона и всей украинской авиации. Наличие нового терминала позволит улучшить качество обслуживания пассажиров. Но при этом необходимо иметь современную полосу, которая позволит принимать максимальное количество современных самолетов, обеспечивать высокое качество всего комплекса услуг.

"ВПП в Одесском аэропорту была построена в 60-х годах, и сейчас требует глубокой реконструкции. Ранее в государственную программу развития аэропортов предусматривалось заложить немалые деньги на реконструкцию, но эта программа на сегодняшний день, к сожалению, не функционирует. Впрочем, долю оптимизма внушает решение, которое на днях приняло правительство о строительстве новой взлетки. Если проект все же будет реализован, для Украины откроются новые воздушные горизонты", — считает Долинце.

Напомним, что 2 сентября Международный аэропорт "Одесса" начал полноценную эксплуатацию нового терминала для обслуживания прилета всех пассажиров аэропорта. Пассажиров внутренних рейсов новый терминал принял еще в апреле.

По итогам 2016 года одесский аэропорт вошел в тройку крупнейших аэропортов Украины после Борисполя и аэропорта Киев (Жуляны). По данным Государственной авиационной службы, за год пассажиропоток увеличился на 8,9%. То есть, если в 2015 году было обслужено 949,1 млн чел., то по итогам 2016-го этот показатель превысил 1 033 тыс. чел.

Инф. delo.ua