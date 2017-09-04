Беременность и заболевания крови Опубликовано: Наиболее распространенное заболевание крови - анемия. Если считать умеренные формы патологии, то она бывает почти у 30% беременных. Причины: плохое питание (недостаточное потребление продуктов, содержащих железо, недостаток белковой пищи, витаминов); чрезмерные потребности в железе во время беременности; эндокринные и иммунные изменения во время беременности; заболевания желудка, обменные нарушения, которые существовали еще до беременности, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



В целях профилактики рекомендуется белково-витаминная диета, включающая мясо, печень. Контроль концентрации железа в крови проводится не реже трех раз за беременность и чаще, если в этом есть необходимость. При тенденции к снижению гемоглобина с профилактической целью назначают препараты железа и фолиевую кислоту, при выраженной анемии — в больших дозах.







Препараты, содержащие железо, для приема внутрь: ферроплекс, феррум Лек, сорбифер, гемостимулин, фенюльс и др. Внутримышечные препараты очень долго рассасываются, могут стать причиной абсцессов, внутривенные препараты нужно вводить осторожно, так как существует опасность повреждения эндотелия сосудов и тромбообразования.



У женщин с анемией часто бывают гестозы, гипоксия и гипотрофия плода, кровотечения в родах и нарушения свертываемости.







Лейкоз (наиболее тяжелое заболевание крови) бывает очень редко, прогноз крайне неблагоприятный.



Заболевания с отклонением свертывающих факторов крови, например тромбоцитопения, во время родов приводят к развитию кровотечения и еще большим нарушениям свертываемости. Необходимо консультировать таких женщин у гематолога, готовить к родам с учетом назначений гематолога. В родах профилактически использовать гемостатические средства, например дицинон health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

