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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как убрать головную боль с помощью трав
    Опубликовано: 2017-09-05 08:04:11
    Перед применением посоветуйтесь с врачом.

    1. Мята перечная — 1 часть; душица — 1 часть; кипрей — 1 часть. 1 Столовую ложку смеси на 500 гр. Кипятка. Настоять, укутав на 30 минут, процедить. Принимать по 1/2 — 1 стакану при головных болях.

    2. Мелисса. 15 Гр. Травы на стакан кипятка. Настоять, укутав на 30 минут, процедить. Принимать по 1-2 столовых ложки 5-6 раз в день. Применяется при: Болях в сердце, сердцебиениях, при бессоннице, колитах в животе, вздутии кишечника, почечных колитах, головокружениях, головной боли, шуме в ушах, малокровии, как средство успокаивающее нервную систему, болезненных месячных.

    3. Душица, трава. 1 Столовую ложку сухой травы на 0,5 литра кипятка. Настоять, укутав на 30 минут, процедить. Принимать по 0,5 — 1 стакану 2-3 раза в день при головных болях. Беременным женщинам пить нельзя.

    4. Ментоловое масло. Аптечный препарат. При простуде и насморке с головной болью помазать ментоловым маслом лоб, виски, за ушами, затылок. Хорошо снимает головные боли в начале заболевания.

    5. Чай зеленый или черный. Сделать хорошую заварку из зеленого или черного чая, добавить туда щепотку мяты. Выпить бокал такого чая. Через 15-20 минут проходит головная боль.

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