Грипп и простуда: лечение травами

Перед применением посоветуйтесь с врачом.

1. Рецепт старого русского агронома Болотова: Буквица, трава — 1 часть; ромашка аптечная — 1 часть; шалфей — 1 часть. Все измельчить и хорошо смешать. 1 Столовую ложку смеси с верхом (1 щепотку) на 0,5 литра кипятка. Настоять, укутав на 30-40 минут, процедить. На ночь выпить 2-3 чашки горячего настоя с медом. Днем пить как чай в течение дня. Если простуда с головной болью, то добавить мяты — 1 часть к основному составу сбора. Приготовление и прием такие же, как указано выше.

2. Шиповник. Сухие ягоды растолочь. 5 Столовых ложек ягод на 1 литр холодной воды. Поставить на огонь, как закипит, дать прокипеть 10 минут. Настоять, укутав на 8-10 часов, процедить. Пить рано с утра по 1 стакану через каждые 2-3 часа в течение суток. Пить с медом, вареньем, сахаром. Можно заварить погуще. Желательно в этот день ничего не есть. После каждого приема полоскать рот теплой водой, так как кислота раз’едает зубы. Желательно при гриппе пить шиповник в течение недели, постепенно снижая количество приемов.

3. Полынь, настойка на водке. В четвертинку водки насыпать травы полыни горькой. Настоять 21 день в темном месте, процедить. Принимать при постуде и промерзании 20 гр. 1 Раз в день. Принимать 2-3 дня не более.

4. Цветы липы — 1 часть; плоды малины — 1 часть. 2 Столовые ложки смеси на 2 стакана кипятка. Кипятить 5-10 минут, процедить. Пить горячим на ночь по 1-2 чашки. Применяется при ревматизме, гриппе и простудных заболеваниях.

5. Плоды малины — 40 гр.; Листья мать-и-мачехи — 40 гр. Способ приготовения и применения как и в рецепте н. 4.

6. Листья мяты перечной — 1 часть; цветки бузины черной — 1 часть; цветы липы — 1 часть. Способ приготовления и применения как в рецепте н. 4 (Только брать

одну столовую ложку смеси на 2 стакана кипятка).

7. Цветы липы — 1 часть; цветы черной бузины — 1 часть. 2 Столовые ложки смеси на стакан кипятка, кипятить 5-10 мин., Процедить. Выпить горячим в один прием при гриппе и простудных заболеваниях.

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