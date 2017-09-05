Ячмень на глазах: лечение народными способами

Перед применением посоветуйтесь с врачом.

1. Пижма, цветы. Страдающим от ячменя рекомендуется принимать по несколько маленьких, желтых цветочков пижмы за один раз, запивая холодной водой. В течении дня принимать 4—5 раз. Таким образом пить пока не пройдет ячмень. Это простое средство навсегда избавляет человека от ячменя на глазах.

2. Календула (ноготки), цветы. 10—15 гр. Сухих цветов на стакан кипятка, настоять укутав 30—40 минут, процедить. Делать примочки и компрессы на больные глаза при ячменях. Настойку календулы развести

кипяченой водой 1:10. Делать примочки. Календула считается хорошим средством при воспалениях глаз.

3. Алое (столетник), цвет домашний. 1 Средний лист (5 гр.) Измельчить и настоять 6—8 часов в стакане холодной кипяченой воды, процедить и делать примочки на больные глаза. Срезать лист, обмыть, отжать сок, развести холодной водой 1:10. Делать примочки.

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