Воспаление яичников: что делать

Перед применением посоветуйтесь с врачом.

1. Донник желтый, цветы — 1 часть; золототысячник, трава, цветы — 1 часть; мать и мачеха, цветы — 1 часть. Все хорошо измельчить, смешать. 1 Стол. Ложку смеси на 1 стакан кипятка. Настоять укутав 1 час, процедить. Принимать по 1/3 стакана 6 раз в день в течение 3—4 недель. При этом рекомендуется полное воздержание от половой жизни на период лечения.

2. Грушанка круглолистная. 1—2 Чайные ложки сухих листьев грушанки на 1 стакан кипятка. Настоять укутав 2 часа, процедить. Принимать по 1/4 стакана 3 раза в день. Настойка. 50 Гр. Листьев и стеблей грушанки на 0,5 литра водки. Настоять 2 недели в темном месте. Принимать по 30—40 капель 3 раза в день. Препараты грушанки применяются при воспалении придатков, воспалении предстательной железы, при бесплодии, непроходимости труб, при воспалительных заболеваниях матки, при хроническом воспалении мочевого пузыря и мочевых путей с наличием гноя в моче.

sportzal.com