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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Новое средство от насморка
    Опубликовано: 2017-09-04 17:24:51
    Исследователи нашли новые свойства лекарственного растения эхинацея, которые делают возможным использовать это народное средство для эффективной борьбы с насморком.

    Медики утверждают, что профилактическое применение эхинацеи позволит снизить риск ринита на 58%, а лечение им во время заболевания позволит сократить срок болезни вдвое. По мнению американских фармацевтов, эхинацея способна повышать иммунитет.

    Также установлено, что в сочетании с витамином С растение способно уменьшить риск заболевания насморком на 86%. Помимо этого, эхинацея позитивно действует при кашле и головной боли. Эхинацея может противостоять более чем двум сотням различных вирусов.

    sportzal.com

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