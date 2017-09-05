Китай обладает достаточными ресурсами для создания «умной» экономики, - Goldman Sachs

Китай обладает достаточными ресурсами, чтобы создать экономическую модель, основанную на искусственном интеллекте и машинном обучении. Соответствующее заключение содержится в отчете “Рост Китая в области искусственного интеллекта”, подготовленном Goldman Sachs, передает телеканал CNBC.

В частности, в Goldman Sachs ожидают, что ИИ станет приоритетом для государства, и что в Китае будет проводиться политика по поддержке и развитию этой сферы как на региональном, так и на национальном уровне. Также увеличится финансирование разработок технологий ИИ.

Отмечается, что для достижения прогресса в этой сфере Пекину необходимо обладать специалистами, информацией, инфраструктурой и вычислительными мощностями.

В Goldman Sachs полагают, что Китай уже выполнил три условия: у него есть кадры, данные и инфраструктура. Китайские компании следуют примеру IT-гигантов США и открывают исследовательские центры, компании также предлагают сотрудникам сравнимые с американскими структурами зарплаты. Указано, что крупные IT-компании Китая создали собственные онлайн-экосистемы, которые все больше становятся частью повседневной жизни населения страны.

“Китай генерирует 13% цифровой информации всей планеты. Мы ожидаем, что к 2020 году, по мере того как экономика Китая будет становиться крупнейшей в мире, этот показатель возрастет до 20–25%”, – подчеркнули в Goldman Sachs.

Также сообщается, что эффективность алгоритмов ИИ зависит от вычислительной мощности. Так, Китай сильно зависит от иностранных поставщиков процессоров, но государство добилось “вдохновляющего прогресса” в развитии производства полупроводников внутри страны. В банке ожидают, что зависимость от иностранных поставщиков будет сокращаться.

Инф. finance.ua